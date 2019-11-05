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На аукционе продадут кроссовки Людмилы Зыкиной

18:15
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Коллекцию драгоценностей на этот раз решили усилить и другими личными вещами певицы

Драгоценности и личные вещи легендарной Людмилы Зыкиной снова выставляют на торги. Аукцион пройдёт в Москве уже в начале декабря. Вниманию покупателей представят более 60 лотов. Причём некоторые из украшений королевы русской песни её родственники планируют продать повторно. После смерти Зыкиной часть коллекции уже продали за 31 миллион рублей. Но результаты торгов были практически сразу аннулированы.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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Народная артистка СССР певица Людмила Зыкина
Народная артистка СССР певица Людмила Зыкина
Украшения народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Украшения народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Серьги народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Серьги народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Украшения народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Украшения народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Туфли народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Туфли народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Украшения народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
Украшения народной артистки СССР певицы Людмилы Зыкиной
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