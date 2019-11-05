На аукционе продадут кроссовки Людмилы Зыкиной

Коллекцию драгоценностей на этот раз решили усилить и другими личными вещами певицы

Драгоценности и личные вещи легендарной Людмилы Зыкиной снова выставляют на торги. Аукцион пройдёт в Москве уже в начале декабря. Вниманию покупателей представят более 60 лотов. Причём некоторые из украшений королевы русской песни её родственники планируют продать повторно. После смерти Зыкиной часть коллекции уже продали за 31 миллион рублей. Но результаты торгов были практически сразу аннулированы.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой