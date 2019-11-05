В МИД назвали неприемлемым строительство новых баз США в Сирии

Действия Вашингтона противоречат международному праву

Любые попытки США незаконно закрепиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии неприемлемы. Об этом во вторник заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

Возмущение в дипведомстве вызвала информация, которую распространило турецкое агентство "Анадолу". По данным его источников, американские военные приступают к строительству сразу двух новых баз в богатой углеводородами провинции Дейр-эз-Зор. Там сосредоточено большое количество строительной техники, бронетранспортёры и тяжёлое вооружение, передает "Газета.Ru".

Кроме того, в этот регион дополнительно направлены порядка 300 военнослужащих США. Сергей Вершинин подчеркнул, что такие действия Вашингтона противоречат международному праву.