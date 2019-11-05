Публичные слушания по проекту бюджета столицы проходят в Общественной палате столицы

Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики

Более 1100 человек зарегистрировалась на публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

"К участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица. Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 1 тыс. 100 человек", - сказал Ремчуков.

Ранее депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета Москвы. Документ формировался на основе прогноза социально-экономического развития. Каждый пункт рассматривался очень внимательно и подробно.