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Публичные слушания по проекту бюджета столицы проходят в Общественной палате столицы

17:03
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики

Более 1100 человек зарегистрировалась на публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

"К участию в общественных слушаниях приглашены москвичи, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти Москвы, общественных объединений, иных государственных некоммерческих организаций, представители органов местного самоуправления, внутригородских муниципальных образований в Москве, а также все заинтересованные лица. Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 1 тыс. 100 человек", - сказал Ремчуков.

Ранее депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета Москвы. Документ формировался на основе прогноза социально-экономического развития. Каждый пункт рассматривался очень внимательно и подробно.

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