"Герои хоккея": Гусев признан самым ценным игроком сборной

Приза удостоен и Александр Овечкин

Самый ценный игрок национальной сборной России по хоккею – Никита Гусев. Общее мнение болельщиков учли организаторы новой премии "Герои хоккея", первая церемония вручения которой состоялась 5 ноября. Победителей в семи номинациях назвал заслуженный тренер СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

В сезоне-2018/19 российские хоккеисты победили в Евротуре, а также стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Братиславе. Никита Гусев провел 16 матчей и набрал 22 очка (4 гола + 18 голевых передач). На мировом первенстве в активе Гусева было 16 баллов за результативность.

Лучшим снайпером сезона признан нападающий Михаил Григоренко, забивший 9 шайб. А лучшим новичком стал защитник Михаил Сергачев. Другой защитник – Артем Зуб – был назван джентльменом года.

"Герои хоккея" - новая национальная премия. Она включает такие номинации, как самый ценный игрок, лучший бомбардир, незаметный герой. Предусмотрен приз и для "Лидера команды". Игроки сборной единодушно признали примером для партнеров нападающего команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, пишет "Чемпионат".