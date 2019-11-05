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Миддлтон очаровала британцев "уловками Дианы"

17:58
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Принц Уильям научил супругу маленьким хитростям леди Ди

Герцогиня Кембриджская стала самой популярной королевской особой после Елизаветы II. Кейт Миддлтон помогли добиться успеха маленькие хитрости, которые она позаимствовала у принцессы Дианы.
Между детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма наметилась вражда

Главный секрет леди Ди – близость к народу. Именно этот "умный ход" использует и герцогиня Кембриджская с подачи своего супруга принца Уильяма, утверждает королевский комментатор Нил Шон.

"Она показывала, что у ее сыновей такая же нормальная жизнь", - пояснил эксперт. Шон рассказывает, что, когда Уильям и Гарри были маленькими, Диана часто брала их с собой в парк, где они вместе катались на аттракционах. Принцесса с наследниками стояла в очереди в McDonald’s, как обычные люди.

Миддлтон с подачи принца Уильяма следует той же линии поведения. Супруги вместе ходят на матчи. На днях, перед Хеллоуином, герцогиню Кембриджскую с детьми Джорджем и Шарлоттой заметили в местном магазинчике в Норфолке. Издание Express пишет, что королевские особы покупали костюмы к празднику, как обычные люди.

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