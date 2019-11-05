Миддлтон очаровала британцев "уловками Дианы"

Принц Уильям научил супругу маленьким хитростям леди Ди

Герцогиня Кембриджская стала самой популярной королевской особой после Елизаветы II. Кейт Миддлтон помогли добиться успеха маленькие хитрости, которые она позаимствовала у принцессы Дианы.

Главный секрет леди Ди – близость к народу. Именно этот "умный ход" использует и герцогиня Кембриджская с подачи своего супруга принца Уильяма, утверждает королевский комментатор Нил Шон.

"Она показывала, что у ее сыновей такая же нормальная жизнь", - пояснил эксперт. Шон рассказывает, что, когда Уильям и Гарри были маленькими, Диана часто брала их с собой в парк, где они вместе катались на аттракционах. Принцесса с наследниками стояла в очереди в McDonald’s, как обычные люди.

Миддлтон с подачи принца Уильяма следует той же линии поведения. Супруги вместе ходят на матчи. На днях, перед Хеллоуином, герцогиню Кембриджскую с детьми Джорджем и Шарлоттой заметили в местном магазинчике в Норфолке. Издание Express пишет, что королевские особы покупали костюмы к празднику, как обычные люди.