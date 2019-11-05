Лавров поразил коллегу из Бурунди неожиданным подарком

Бурундийский министр в долгу не остался

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Бурунди Эзекиела Нибигиры завершились на позитивной ноте. Главы МИД обменялись оригинальными подарками. Российский министр преподнес бурундийскому министру тульскую гармонь, а получил африканский там-там.

"После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Бурунди Эзекиел Нибигира обменялись подарками. Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Эзекиел Нибигира преподнес российскому коллеге в дар древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Глава МИД Бурунди Нибигира находится в Москве с четырехдневным визитом. В первый день переговоров стороны отметили, что отношения двух стран активно развиваются в торгово-экономической, в гуманитарной и в образовательной сферах.