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Лавров поразил коллегу из Бурунди неожиданным подарком

18:33
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Бурундийский министр в долгу не остался

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Бурунди  Эзекиела Нибигиры завершились на позитивной ноте. Главы МИД обменялись оригинальными подарками. Российский министр преподнес бурундийскому министру тульскую гармонь, а получил африканский там-там.
Лавров раскрыл неприятные тайны дипломатии

"После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Бурунди Эзекиел Нибигира обменялись подарками. Сергей Лавров вручил гостю тульскую гармонь, а Эзекиел Нибигира преподнес российскому коллеге в дар древний африканский ударный музыкальный инструмент там-там", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Глава МИД Бурунди Нибигира находится в Москве с четырехдневным визитом. В первый день переговоров стороны отметили, что отношения двух стран активно развиваются в торгово-экономической, в гуманитарной и в образовательной сферах.

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