Украинский "Нафтогаз" начислил "Газпрому" долг в 22 миллиарда

Киев ожидает от Москвы шагов по обнулению претензий

Киев подсчитал претензии, которые у него накопились к российскому "Газпрому". По словам главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, набежала сумма в 22 миллиарда долларов. Москва должна ответить встречными шагами "на сопоставимые суммы", чтобы обнулить украинские притязания, заявил руководитель компании.

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" "обнулить" почти 3 миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ (Антимонопольному комитету Украины. — Прим. ред.) предлагается отказаться от штрафа около 7 миллиардов долларов", - посчитал деньги Коболев на своей странице в Facebook. Получив в итоге 22 миллиарда, которые предлагается "понять и простить", глава компании выражает удивление, что до сих пор нет предложений от Москвы по встречным шагам.

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на днях заявил: для заключения нового контракта на транзит газа с Украиной необходимо полностью урегулировать все судебные споры. Позже и президент России Владимир Путин предложил компаниям "обнулить" взаимные претензии. А претензии "Нафтогаза" по транзиту глава государства назвал абсурдными. Тем не менее, по словам Путина, Москва готова продолжить переговоры.