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Конец "Википедии": "народный" ресурс заменят Большой российской энциклопедией

19:43
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Путин уверен, что это будет достоверная информация

"Википедию" в России надо заменить Большой российской энциклопедией. Владимир Путин уверен, что в этом случае пользователи получат достоверную информацию.
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"По поводу "Википедии". Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", - сказал президент России на заседании Совета по русскому языку.

Большая российская энциклопедия в бумажном виде выходила с 2004 по 2017 годы. Сейчас издательство работает над созданием общенационального интерактивного энциклопедического портала. Как сообщалось, на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах планируется выделить более полутора миллиарда рублей.

Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах, передает ТАСС.

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