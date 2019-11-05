Конец "Википедии": "народный" ресурс заменят Большой российской энциклопедией

Путин уверен, что это будет достоверная информация

"Википедию" в России надо заменить Большой российской энциклопедией. Владимир Путин уверен, что в этом случае пользователи получат достоверную информацию.

"По поводу "Википедии". Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная", - сказал президент России на заседании Совета по русскому языку.

Большая российская энциклопедия в бумажном виде выходила с 2004 по 2017 годы. Сейчас издательство работает над созданием общенационального интерактивного энциклопедического портала. Как сообщалось, на создание российского аналога "Википедии" в 2020-2022 годах планируется выделить более полутора миллиарда рублей.

Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах, передает ТАСС.