"Нужны коррективы": Путин раскритиковал работу главы Минобрнауки

Президент раскритиковал работу министра науки и высшего образования России за то, что ведомство не понимает, что происходит на земле

Вопросы поддержки русского языка и литературы обсуждались во вторник в Кремле. За круглым столом собрались члены президентского Совета - писатели, филологи, преподаватели. Открывая дискуссию, Владимир Путин отметил, что русский язык не только объединяет нашу страну. На нём также говорят, используют в работе и творчестве миллионы людей за пределами России. И потому недопустимы попытки вытеснения русского языка, к чему, по словам президента, стремятся не только пещерные русофобы, но и политики некоторых стран.

То, что дискуссия в рамках Совета по русскому языку окажется крайне интересной, было понятно изначально. Слишком уж важная для страны тема. Об этом говорил и президент, открывая заседание, передает "ТВ Центр".

"Уникально богатый, многообразный, многогранный русский язык – безусловная часть мирового культурного наследия. Но главным, конечно, была и остаётся его значимость для нашей страны, для России, где он служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации", - отметил Путин.

Именно на нашей стране лежит ответственность за сохранение и развитие русского языка и литературы. И за последние годы в этом плане было сделано немало. Однако проблем по-прежнему хватает. Одна из них - отсутствие интереса к чтению книг у молодёжи. В итоге словарный запас у них катастрофически беднеет.

В век медиа проще посмотреть ролик или прочитать короткое сообщение в соцсетях, чем толстую книгу. Да и стоят они сейчас недешево. Что бумажный, что электронный вариант. Один из возможных выходов, считают эксперты, развитие библиотек. Но для этого их сначала нужно наполнить актуальными изданиями. И без помощи государства тут не обойтись.

"Вернуться к практике, когда шла закупка изданий в библиотеках. А второе - да, почему бы и нет - государственные субсидии, в том числе и через гранты, как значимым культурным проектам", - сказал писатель, журналист Сергей Шаргунов.

"Вы знаете, я поддержу любое здравое предложение. Но то, что вы сказали, натолкнется и на другие тезисы о том, что в советское время произведения каких-то генсеков их закупали в огромных количествах и распространяли в библиотеки. Кто их читал? Поэтому да, надо поддержать. Да, нужно найти эти инструменты. И вопрос не в деньгах. Они не большие. Давайте подумаем", - указал Путин.

Еще одна проблема, над которой непременно стоит подумать - это доступность школьного образования для детей, живущих в сельской местности. В Алтайском крае, рассказал на заседании писатель Борис Екимов, в этом году в школу не смогли пойти двое детей.

"Филипок в школу пришел, ему шесть лет было. И все-таки учитель взял его, посадил, и у него началась школа. А вот эти ребятишки остались дома. Кто их научит, в том числе и русскому языку. Давайте подумаем о сельских школах, о сельских детях и учителях русского языка и литературы", - отметил писатель.

"Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что если бы в том время, когда писали про Филипка, все было бы хорошо, революции 1917 бы не случилось. Видимо, там тоже было много своих проблем", - сказал Путин.

Сейчас они, конечно, несколько другие. Это громадные нагрузки на учителей русского языка и литературы. Отсутствие достойной смены. Многие, получив образование, в школы попросту не идут. Среди главных причин - маленькая зарплата и отсутствие жилья. Да и качество подготовки учителей после введения системы бакалавриат-магистратура заметно упало, в связи с чем у президента возник вопрос:

"Вот что это дает? Это просто голая схема модная? Или в этом есть какой-то смысл? Сохранении вот этого порядка подготовки специалистов в данном случае по русскому языку. Бакалавриат-магистратура. Или возродить прежнюю систему и готовить пять лет и давать полноценное образование, чтобы человек мог пойти и преподавать в школу".

"Мое мнение, может быть, вы его поддержите, я считаю, что на педагогические специальности нужно возвращать специалитет. На педагогические специальности, особенно гуманитарного цикла", - сказала министр просвещения Ольга Васильева.

Но пока система продолжает работать. И тоже не без проблем. Отучившись четыре года и решив продолжить обучение в магистратуре, студенты часто сталкиваются с отсутствием бюджетных мест, как это, например, уже три года подряд происходит в Воронежском госуниверситете. Причем, само министерство требует, чтобы группа магистров была не менее 12 человек, а деньги выделяет всего на шестерых.

- Как им сформировать группу, если требования министерства 12 человек, а вы дали всего шесть бюджетных мест? И предполагать, что еще придет шесть за свой счет учиться. Это же не модная какая-то специальность, которая доходы приносит. Не нефть и газ. Я вот этого не понимаю.

- Значит, здесь мы основываемся на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года.

- Ну, плохо значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле. Плохо! Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила. Если вы уж ввели правила, согласно которым группа не может быть сформирована меньше, чем на 12 человек. Ну, тогда дайте им туда 12 бюджетных мест. Наведите порядок. Наведите порядок, посмотрите, что реально в жизни происходит.

Того же президент постоянно требует от всего правительства. Особенно в части исполнения нацпроектов, которые должны дать гиперимпульс развитию российской экономики. А за ней потянется и общий рост благосостояния России, что, по мнению Путина, подтолкнет интерес в мире к русскому языку. И с теми странами, что у нас уже сейчас отношения на подъеме, это действительно происходит.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".