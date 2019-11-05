Студенты подарили Путину бойцовку

Президент высоко оценил роль стройотрядов в жизни страны

Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле с активистами движения студенческих стройотрядов. Оно в этом году отметило 60-летие своего создания под эгидой советского комсомола и 15 лет возрождения в современной России, передает "ТВ Центр".

Труд студенческих отрядов ныне востребован практически во всех отраслях. Каждый год движение привлекает в свои ряды 240 тысяч человек. Работать стройотрядам, как отметил президент, часто приходилось в сложных условиях, но с поставленными задачами они справлялись. Сами студенты имеют возможность неплохо заработать, хотя, подчеркнул Владимир Путин, для молодых людей - не это главное.

"Сам по себе факт участия в стройке, в работе, пребывания вместе в одной компании, причём объединённой общим делом - это всегда приятно, это всегда создаёт атмосферу хорошую очень", - указал глава государства.

В завершение встречи студенты подарили президенту бойцовку - куртку стройотряда. К ней были приколоты значки тех времён, когда сам Владимир Путин был членом движения. Глава государства примерил куртку, и в шутку заметил, что некоторые участники встречи заработали значков гораздо больше.