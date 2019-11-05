ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Студенты подарили Путину бойцовку

22:20
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Президент высоко оценил роль стройотрядов в жизни страны

Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле с активистами движения студенческих стройотрядов. Оно в этом году отметило 60-летие своего создания под эгидой советского комсомола и 15 лет возрождения в современной России, передает "ТВ Центр".
Стало известно, что арабские космонавты подарили Путину

Труд студенческих отрядов ныне востребован практически во всех отраслях. Каждый год движение привлекает в свои ряды 240 тысяч человек. Работать стройотрядам, как отметил президент, часто приходилось в сложных условиях, но с поставленными задачами они справлялись. Сами студенты имеют возможность неплохо заработать, хотя, подчеркнул Владимир Путин, для молодых людей - не это главное.

"Сам по себе факт участия в стройке, в работе, пребывания вместе в одной компании, причём объединённой общим делом - это всегда приятно, это всегда создаёт атмосферу хорошую очень", - указал глава государства.

В завершение встречи студенты подарили президенту бойцовку - куртку стройотряда. К ней были приколоты значки тех времён, когда сам Владимир Путин был членом движения. Глава государства примерил куртку, и в шутку заметил, что некоторые участники встречи заработали значков гораздо больше.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и представители студотрядов
Владимир Путин и представители студотрядов
Владимир Путин и представители студотрядов
Владимир Путин и представители студотрядов
Владимир Путин и представители студотрядов
Владимир Путин и представители студотрядов
Представители студотрядов
Представители студотрядов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.