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Запад напуган сближением Минска с Москвой

20:07
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Эксперты заговорили об изменении баланса сил в Европе

Сближение Минска с Москвой заставляет нервничать западных политиков. Они считают, что необходимо налаживать контакты с Белоруссией. Но при этом следует быть осторожными – чтобы не вызвать жесткой реакции Москвы.
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции

"Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их объединиться. На них оказывают нажим - и настало время для ЕС, для Польши и для других стран поддержать их суверенитет", - приводит The Wall Street Journal слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

Москва и Минск действительно в последнее время активизировали работу в рамках Союзного государства. Премьеры России и Белоруссии 6 сентября утвердили программу действий. А к декабрю президентам двух стран должен быть представлен  окончательный пакет документов по интеграции стран.

В связи с этим  бывший помощник главы Пентагона Александр Вершбоу заявил: никто не питает иллюзий по поводу того, что власти Белоруссии пойдут таким же курсом, как Украина или Грузия – то есть, на сближение с ЕС. Однако американский политик надеется, что Минск "хоть как-то помешает планам России или окажет поддержку украинскому суверенитету".

В то же время, предупреждает Вершбоу, налаживать контакты с Минском западу следует осторожно. Надо опасаться жесткой реакции Москвы, приводит мнение политика WSJ.

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