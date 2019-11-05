В Москве состоялись публичные слушания по проекту бюджета столицы

Мосгордума учтет результаты публичных слушаний при подготовке законопроекта о бюджете столицы ко второму чтению

В столице прошли публичные слушания по проекту бюджета Москвы. Они были организованы Общественной палатой столицы.

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что поражен высокой политической культурой участников. "Это подтверждает высокий уровень политической культуры в городе и запрос на общественные слушания, на детальное обсуждение. Будем продолжать работать над улучшением бюджета в интересах москвичей", - сказал он.

По словам Ремчукова, параллельно с обсуждением приходили письма с предложениями москвичей и в электронном виде. "По состоянию на 15:30 получили 117 писем, из них 85 с просьбой увеличить расходы на экологию, на развитие программ по предотвращению образования мусора. Также закупить троллейбусы, снизить количество закупаемых автобусов, очень созвучно тому, что мы слышали. До 18:00 завтрашнего дня мы будем принимать все пожелания с тем, чтобы внести все предложения, которые сегодня прозвучали и которые придут в электронном виде в тот протокол, который мы представим согласно закону об общественных слушаниях", - пояснил председатель Общественной палаты Москвы.

Ранее депутаты столичного парламента приняли в первом чтении проект бюджета Москвы. Документ формировался на основе прогноза социально-экономического развития.