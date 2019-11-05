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Зеленский бросился выполнять "домашнее задание" Столтенберга

20:47
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Стандарты НАТО на Украине внедрят до конца года

Стандарты НАТО по управлению силами обороны Украины должны быть внедрены до конца года. Такую задачу поставил перед главой военного ведомства Андреем Загороднюком президент Незалежной. Владимир Зеленский озвучил задания на встрече с руководством Верховной рады и правительства.
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"В частности, министр обороны до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должна быть создана военная полиция", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.

Получил задание и глава МВД Арсен Аваков. Ему поручено до конца года усовершенствовать процедуру выдачи водительских удостоверений. Кроме того, следует упростить систему аккредитации автошкол.

Напомним, на прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. На заседании комиссии Украина-НАТО он забыл предоставить слово присутствовавшему Зеленскому. Позже пользователей Сети насмешила фотография, опубликованная пресс-службой президента Украины: на ней Зеленский стоит навытяжку перед генсеком альянса.

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