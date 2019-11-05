Водительские права Брежнева продадут за полтора миллиона

Удостоверение – подарок генсеку от главы МВД

Полтора миллиона рублей – такова начальная оригинального лота, который будет выставлен на торги аукционного дома "Литфонд". Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, как сообщается, в отличном состоянии – документ ламинирован, как и талон предупреждений без единого прокола (проколами отмечались нарушения).

Документ был выдан генсеку КПСС в 1976 году. Владелец допущен к управлению всеми видами транспортных средств. Утверждается, что это подарок Брежневу от его зятя – главы МВД.

"Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева", - говорится в сообщении пресс-службы "Литфонда". Как сообщается, аукцион состоится 14 ноября.