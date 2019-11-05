ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водительские права Брежнева продадут за полтора миллиона

21:11
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Удостоверение – подарок генсеку от главы МВД

Полтора миллиона рублей – такова начальная оригинального лота, который будет выставлен на торги аукционного дома "Литфонд". Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, как сообщается, в отличном состоянии – документ ламинирован, как и талон предупреждений без единого прокола (проколами отмечались нарушения).
Депардье согласился на роль Брежнева в самом дорогом словацком фильме

Документ был выдан генсеку КПСС в 1976 году. Владелец допущен к управлению всеми видами транспортных средств. Утверждается, что это подарок Брежневу от его зятя – главы МВД.

"Выданы 10 декабря 1976 года - практически в день 70-летия Леонида Ильича. По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова. Документы хранились на даче Брежнева", - говорится в сообщении пресс-службы "Литфонда". Как сообщается, аукцион состоится 14 ноября.

Читайте также:
Главное сегодня
Леонид Брежнев
Леонид Брежнев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.