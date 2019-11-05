Меркель поделилась интимными переживаниями

Канцлер рассказала о "моменте счастья"

Ангела Меркель рассказала о "моменте счастья". Так канцлер Германии называет день, в который пала Берлинская стена. По словам политика, исполнилась ее мечта о свободе.

"Для меня 9 ноября 1989 года был и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе - и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос", - поделилась переживаниями Меркель в интервью еженедельнику Spiegel.

Канцлер ФРГ признала, что на территории бывшей Восточной Германии существуют проблемы – в частности, в некоторых регионах пустеют деревни, есть проблемы с транспортом и медицинским обслуживанием. Более того, отношение к выходцам с востока страны зачастую оставляет желать лучшего. К примеру, ей недавно рассказали о том, что ни один университет в Германии не возглавляет "восточный" немец. Канцлер назвала это "нехорошим состоянием".

С октября 2019 по октябрь 2020 годов в Германии проходит "юбилейный год Германского единства". 9 ноября 2019-го в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. А 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.