ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель поделилась интимными переживаниями

21:35
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Канцлер рассказала о "моменте счастья"

Ангела Меркель рассказала о "моменте счастья". Так канцлер Германии называет день, в который пала Берлинская стена. По словам политика, исполнилась ее мечта о свободе.
"Проблемы со здоровьем": Меркель усадили на поминках (видео)

"Для меня 9 ноября 1989 года был и остается моментом счастья в немецкой истории. Так много людей в ГДР между 1949 и 1989 годами мечтали о свободе - и внезапно мы смогли открыто говорить об этом! Мы смогли возвысить наш голос. И сегодня каждый также может возвысить свой голос", - поделилась переживаниями Меркель в интервью еженедельнику Spiegel.

Канцлер ФРГ признала, что на территории бывшей Восточной Германии существуют проблемы – в частности, в некоторых регионах пустеют деревни, есть проблемы с транспортом и медицинским обслуживанием. Более того, отношение к выходцам с востока страны зачастую оставляет желать лучшего. К примеру, ей недавно рассказали о том, что ни один университет в Германии не возглавляет "восточный" немец. Канцлер назвала это "нехорошим состоянием".

С октября 2019 по октябрь 2020 годов в Германии проходит "юбилейный год Германского единства".  9 ноября 2019-го в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. А 3 октября 2020 года – 30 лет Германского единства.

Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.