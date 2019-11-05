ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер чемпион Олимпийских игр по гимнастике

22:01
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Болезнь спортсмена оказалась неизлечимой

Тяжелая болезнь унесла жизнь олимпийского чемпиона по гимнастике Дмитрия Василенко. Победителю Олимпиады-1996 было 44 года. О трагедии сообщил в Instagram его друг, четырехкратный победитель Игр Алексей Немов.
В Болгарии умер 15-летний российский спортсмен

Неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз (БАС) – диагностировали у Дмитрия в 2008 году. Спортсмена полностью парализовало. По словам врачей, средняя продолжительность жизни пациентов после постановки такого диагноза - от 3 до 5 лет.

"Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", — написал в соцсети Алексей Немов.

Дмитрий Василенко победил на Олимпиаде в Атланте-1996 в командном многоборье. Спортсмен также завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира.

Читайте также:
Главное сегодня
Отпечаток руки гимнаста
Отпечаток руки гимнаста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.