Умер чемпион Олимпийских игр по гимнастике

Болезнь спортсмена оказалась неизлечимой

Тяжелая болезнь унесла жизнь олимпийского чемпиона по гимнастике Дмитрия Василенко. Победителю Олимпиады-1996 было 44 года. О трагедии сообщил в Instagram его друг, четырехкратный победитель Игр Алексей Немов.

Неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз (БАС) – диагностировали у Дмитрия в 2008 году. Спортсмена полностью парализовало. По словам врачей, средняя продолжительность жизни пациентов после постановки такого диагноза - от 3 до 5 лет.

"Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", — написал в соцсети Алексей Немов.

Дмитрий Василенко победил на Олимпиаде в Атланте-1996 в командном многоборье. Спортсмен также завоевывал серебро и бронзу чемпионатов мира.