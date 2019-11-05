Завидная выдержка: со дна Балтики подняли 900 бутылок коньяка

Напиток сохранился со времен Первой мировой войны

50 ящиков коньяка и 15 ящиков ликера – такую добычу подняли со дна Балтийского моря шведские дайверы. 900 старинных бутылок пробыли под водой со времен Первой мировой войны.

Элитный алкоголь вез 19 мая 1917 года шведский пароход S/S Kyros. Судно направлялось в Россию из Франции через нейтральные воды. Немецкая подводная лодка UC-58 остановила пароход недалеко от Аландских островов. Спиртное тогда считалось контрабандой, так что груз, недолго думая, потопили.

Обломки судна обнаружили в 1999 году. Шведские спасатели Ocean X Team и Icelandic iXplorer готовились несколько лет. И вот теперь с помощью корабля Deepsea Worker смогли поднять бутылки со дна моря. "Важность этого события невозможно переоценить — это не просто находка редкого коньяка и ликера, но и часть истории бывшей императорской России", — заявила команда Ocean X.

Отмечается, что добыча - 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine. Коньяк этот больше не производится. Ликер же раньше готовили французские монахи. Теперь марка принадлежит компании Bacardi.