"Как девочка": 51-летняя Стриженова восхитила стройной фигурой

Она полгода сидела на диете

51-летняя актриса и телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с поклонниками секретом идеальной фигуры.

Ведущая программы "Доброе утро" выложила в Instagram фотографию, на которой она позирует в ярком спортивном костюме на фоне водной глади. Она стоит на старинной лестнице и смотрит вдаль сквозь солнцезащитные очки.

Этот снимок Екатерина Стриженова сделала на отдыхе в Каннобио - коммуне в итальянском Пьемонте. "Энергия цвета!" - написала артистка. Она призналась, что перед фотоссесией вынула костюм цвета фуксии из чемодана и не стала его гладить, поэтому на нем заметны складки. "Подумала, не будет критично", - отметила Стриженова.

Поклонники спросили звезду, каким образом ей удается поддерживать стройную фигуру и выглядеть моложе своих лет. "Полгода на кетодиете, сбросила 12 кг и теперь стараюсь держать результат. А 7 кг сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит, но я вам не советую, они вредные. Но чем больше у вас лишнего, тем легче уходят кг!" - написала Стриженова.

Отметим, что кетодиетой называют низкоуглеводную диету, при которой потребляют много жиров и умеренное количество белков.

- Катенька, Вы красотка! - не поскупились на комплименты фанаты.

- С каждым днем все моложе и стройнее! Прям история Бенджамина Баттона!

- Какая вы Стройняшка!

- Как девочка.

- Аааа! Какая худышка стала!

Добавим, что на отдыхе в Италии телеведущая была, скорее всего, со своим мужем - актером, режиссером и продюсером Александром Стриженовым. Они женаты уже больше 30 лет. В браке у них родились две дочери.