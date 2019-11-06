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Ливни, снегопады, штормовой ветер: на Россию обрушился мощный циклон

08:28
  • среда
  • 06 ноября 2019

Подтоплены дороги, размыты переправы и опоры ЛЭП

Сразу несколько регионов России во власти мощного грозового циклона. В Новгородской области всего за два дня выпала месячная норма осадков. Пострадали 9 районов, в двух введен режим ЧС, передает "ТВ Центр".

Подтоплены дороги, размыты переправы и опоры ЛЭП. Вода на улицах Великого Новгорода, а в низинных местах подтоплены и жилые дома. От эвакуации люди пока отказываются. Однако несколько пунктов временного размещения уже готовы к приему жителей. На данный момент подтопленными остаются более 30 сел, 6 из них отрезаны от райцентров из-за размыва мостов и автотрасс.

В Липецкой, Воронежской, Курской и Смоленской областях штормовой ветер. А наледь на проводах привела к сбоям в движении поездов на Октябрьской железной дороге.

А на Дальнем Востоке и севере европейской части страны сильные снегопады. Из-за метели ограничено движение на автотрассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Штормовое предупреждение объявлено в Архангельской области и в республике Коми.

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