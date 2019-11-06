Белый дом не видит оснований для импичмента Трампа

Рассекречены новые стенограммы показаний с закрытых слушаний по украинскому делу

В США демократы, которые заняты поисками личных интересов Трампа на Украине, чтобы запустить процедуру его импичмента, пытаются убедить избирателей, что главе Белого дома пора предъявлять обвинения, передает "ТВ Центр".

Рассекречены очередные стенограммы показаний с закрытых слушаний по так называемому украинскому делу - допросы постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя на Украине Курта Волкера.

В Конгрессе уже заявили, что каждое новое интервью лишь подтверждает желание президента манипулировать рычагами власти в своих политических целях. А вот в Белом доме выводы прямо противоположные: расшифровки не доказывают виновность Трампа.