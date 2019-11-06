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Иран запускает четвертый этап ухода от ядерной сделки

08:53
  • среда
  • 06 ноября 2019

6 ноября начнут включать центрифуги в Фордо

Иран объявил о новом, четвертом, этапе сокращения своих обязательств по ядерной сделке. По решению властей, 6 ноября начнут включать центрифуги в Фордо, для получения урана, обогащенного до 5%, передает "ТВ Центр".

Наблюдать за процессом пригласили экспертов МАГАТЭ. Тегеран уже анонсирует и следующий этап - отказ от всех обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Договоренности по Иранской ядерной программе были достигнуты в 2015 году при участии России, США, Великобритании, Китая, Германии и Франции. Однако позже Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения и ввёл санкции против Ирана.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани заявил, что ждет реакции стран Европы и дает им два месяца на спасение сделки. Он подчеркнул, что только в случае снятия всех санкций с Ирана, страна вернется к выполнению обязательств по СВПД.

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