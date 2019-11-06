Крым и Россия имеют историческую общность

Соединенные Штаты должны признать Крым российским и пересмотреть политики санкций в отношении Москвы для своего же блага.

По мнению бывшего американского дипломата Денниса Ортблада, такой шаг улучшит отношения с Россией. Экономическое давление не заставит Москву отказаться от полуострова, пишет The National Interest.

"Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским", - цитирует "Газета.Ru" Ортблада.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. США и ряд европейских стран обвинили Россию в аннексии Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. На основании обвинений были введены санкции. Москва все нападки отвергает.

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