ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США нашли пользу от российского Крыма

08:41
  • среда
  • 06 ноября 2019

Крым и Россия имеют историческую общность

Соединенные Штаты должны признать Крым российским и пересмотреть политики санкций в отношении Москвы для своего же блага.

По мнению бывшего американского дипломата Денниса Ортблада, такой шаг улучшит отношения с Россией. Экономическое давление не заставит Москву отказаться от полуострова, пишет The National Interest.

"Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским", - цитирует "Газета.Ru" Ортблада.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. США и ряд европейских стран обвинили Россию в аннексии Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. На основании обвинений были введены санкции. Москва все нападки отвергает.

Видео: в Крыму собрались лучшие сомелье со всего мира

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.