"Страшные вещи": Бузова после развода с Тарасовым впервые рассказала о побоях

Развод стал для нее кошмаром

33-летняя телеведущая и певица Ольга Бузова стала жертвой домашнего насилия. Она призналась, что скрывала побои из-за страха.

Скандально известная артистка заявила, что сталкивалась с домашним насилием. "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти", - цитирует Бузову kp.ru.

Звезда заявила, что развод с футболистом Дмитрием Тарасовым оказался самым трудным периодом в ее жизни. "Я осталась одна с собаками буквально на улице. Пыталась выжить как могла", - вспоминает Ольга Бузова. По ее словам, выбраться из того "кошмара" ей помогло творчество. Она нашла смысл жизни в сцене.

"Людям удобно оправдывать свою несостоятельность разговорами о том, что я стала популярной только за счет развода. Но я никогда не жаловалась и жертву из себя не строила. Впервые заговорила о своей травме лишь спустя полгода после развода", - сказала Бузова, добавив, что простила Тарасова и "отпустила в добрый путь".

Ранее 32-летний футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что при разводе Бузова не могла претендовать на какую-либо недвижимость. "У нас был брачный договор. У меня не было с ней проблем. Я сказал: "Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи столько тебе нужно. Но найди квартиру, я тебе буду ее снимать", - рассказал спортсмен.

Напомним, брак Тарасова и Бузовой продлился с 2012 по 2016 годы. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка.