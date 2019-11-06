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Как мошенники крадут персональные данные у сотрудников банков

09:04
  • среда
  • 06 ноября 2019

Работники кредитных организаций тоже уязвимы перед хакерами

Мошенники научились новому способу кражи данных банковских клиентов.

На этот раз под удар попали сотрудники кредитных организаций. Злоумышленники присылают им письма с предложением пройти тест на оценку знаний и навыков. Для этого они просят авторизоваться на сайте при помощи рабочих логина и пароля. В результате таких манипуляций злоумышленник получает доступ к переписке, где содержатся персональные данные клиентов банка.

Проблема заключается в том, что сотрудники банков регулярно проходят тестирования и обучение, поэтому попасться на такой вид мошенничества очень легко, пишет газета "Известия".

Для борьбы с фишингом – видом мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – руководство регулярно проводит тренинги с персоналом, совершенствует систему анти-спам. Помимо этого, банки разграничивают доступ к информации так, чтобы один сотрудник не мог обладать всеми данными о клиенте.

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