Санитарка умыла пациентку половой тряпкой. Что не так с этой историей?

Соцсети возмутились

Новость, прогремевшая на весь интернет — челябинские уборщицы настолько суровы! Вот общий тон комментариев в соцсетях к видео, снятому в отделении травматологии больницы №2 города Миасса в Челябинской области - шквал перепостов и комментариев в соцсетях.

Уборщица, половой тряпкой вытирает лицо пожилой, как отмечают все, беспомощной пациентке, которая едва способна реагировать на эту процедуру.

— Лицо помыть надо!

Сеть взорвалась! К пользователям соцсетей подключились электронные СМИ. "В больнице города Миасс Челябинской области уборщица вытерла лицо пациентке грязной половой тряпкой. Беспомощная пожилая женщина могла только кричать", – сообщает "Эхо Москвы".

"Новые известия" не отстают: "Очередной скандал в российском здравоохранении. Пациентке уборщица вытерла лицо грязной тряпкой, которой до этого она мыла пол с фекалиями".

А посмотреть внимательно и разобраться? Видимо, не разглядели, чем вытерли лицо больной женщине, и не поинтересовались вообще, кто она такая.

На видео попала пациентка травматологического отделения больницы №2. Журналисты "Комсомольской правды" позвонили в Миасскую больницу и выяснили, что пациентке 41 один год, никакая она не бабушка. Женщина страдает от алкогольной зависимости, из-за чего у нее явно расстройство психики. Она ходячая, но до уборной не побежала. Вера (уборщица с видео — прим.ред.) убрала за ней, обтерла ее всю чистой тряпкой. Для этого специальная ветошь есть. Пол мыла уже другой тряпкой.

Появился комментарий другого пациента этой клиники, жителя Миасса. Олег Попов рассказал "КП-Челябинск", что лечился в этом отделении, видел эту уборщицу — хорошая женщина. И в больнице этой нормально все. Когда старики немощные под себя ходят, за ними нормально убирают.

В пресс-службе регионального Минздрава пояснили, что уже начата проверка. По результатам лиц, в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры. На этом сенсация и закончилась. Комментарии иссякли. В действительности всё не так, как на самом деле.