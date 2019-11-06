"1 января Украина останется без газа": почему Киев должен прекратить споры с Россией

Украина в попытках выторговать лучшие условия сдаваться не собирается

Газовые споры Украины с Россией продолжаются и становятся все напряженнее с приближением 31 декабря — в этот день истекает срок действия договора на транзит голубого топлива. Накануне глава Минэнерго Алексей Оржель заявил, что власти готовы хоть завтра прекратить транзит российского газа, поскольку хранилища заполнены, а спустя несколько часов глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал заключение нового контракта на транзит — стратегической задачей. В своих заявлениях чиновники постоянно заявляют, что не позволят России шантажировать Украину, но на деле выходит ровно наоборот. Что не так в позиции Киева по газовому вопросу — в эфире программы "События. 25-й час" объяснил политолог Дмитрий Орлов.

— Как без российского транзита обойдется украинская труба? Где логика в заявлениях Киева?

— Логику понять сложно. Сегодня мы видим, как минимум, три компонента: иск на 6,5 миллиарда долларов, претензии по продлению договора о транзите, украинские власти заявляют, что способны остановить прокачку газа, потому что все хранилища заполнены.

— Почему не пойти навстречу и не прекратить транзит газа через Украину? Мы же можем весь газ перекачивать через "Северный" и "Южный потоки"?

— Украина не зря возражала против позиции Дании. Конечно, когда решения Дании по "Севпотоку" были принятии, переговорные позиции украинских властей резко ослабли. Тем не менее, несмотря на силу своей позиции, Россия действует последовательно. Владимир Путин обещал, что будет сделано предложение Украине, оно сделано. Вопрос, примет ли его Украина, выгодно ли оно ей. Конечно, Киев пытается получить максимум возможного в этой весьма неблагоприятной ситуации, в том числе максимальных денег за транзит. Но Украина, безусловно, в слабой позиции, потому что "Северный поток" пойдет в Германию. Может так случиться, что Украина после 31 декабря останется без российского транзита. И это наиболее слабая для Украины ситуация, потому что в этом случае ее газотранспортная система превратится в то, что специалисты называют "сухая труба". В металлолом. В силу простоя она будет терять свою ценность – номинальную и психологическую. Остается надеяться, что украинские власти будут адекватными.

— В Киеве неделю назад заявили, что вообще могут обойтись без российского газа, а по трубам будут прокачивать водород. Возможно ли это технически?

— Технически можно прокачивать все, что угодно – водород, воду, мазут, песок, пар. Но ГТС Украины ориентирована на прокачку газа: в технологическом смысле, в смысле обязательств перед пантерами. Все это разговоры в пользу бедных. Мало реалистичны.