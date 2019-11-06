Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон

Герцогине обычно с трудом дается первый триместр

В декабре принц Уильям посетит Кувейт и Оман по просьбе британского правительства. Путешествие продлится несколько дней. Многие СМИ подчеркнули, что внук Елизаветы II отправится за границу без жены, что случается довольно редко.

Как передает People, в Кувейт герцог Кембриджский полетит 1 декабря. По некоторым данным, в этом арабском государстве он поднимет вопрос о современной работорговле. По данным британских журналистов, там эта проблема стоит особенно остро.



СМИ сообщили, что в заграничных путешествиях принца Уильяма почти всегда сопровождает Кейт Миддлтон. Так было, например, в октябре, когда супруги посетили Пакистан и выступили с речами о проблемах экологии и образовании.

Некоторые издания написали, что Уильям отправлялся в поездку один только тогда, когда Миддлтон находилась в интересном положении или нянчилась с новорожденными детьми. На основании этого некоторые журналисты сделали вывод, будто Кейт ждет четвертого ребенка. Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности. В таком состоянии длительные перелеты даются с трудом. Правда это или нет, покажет время.

Напомним, что принц Уильям и Миддлтон воспитывают трех детей - Джорджа, Шарлотту и Луи.