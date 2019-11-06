Без перерыва на обед: на что готовы пойти россияне ради четырехдневки

Некоторым не жалко и зарплаты

Более двух третей россиян поддерживают переход на четырехдневную неделю при условии сохранения уровня заработной платы.

Для этого они готовы работать больше ("за" – 40% россиян), увеличить продолжительность рабочего дня (30%), а также отказаться от перерыва на обед (18%), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. 4% даже готовы пожертвовать частью зарплаты.

В качестве дополнительного выходного дня больше половины россиян хотят взять пятницу, четверть работников проголосовали за понедельник, а 14% не хотят работать по средам.

Более всего за сокращение рабочей недели до четырех дней выступили жители Белгородской области (83%), а также Ярославской и Московской областей (75%). В Алтайском крае число поддержавших инициативу и выступивших против нее разделилось поровну.

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на такой шаг нельзя идти без проведения предварительного мониторинга и специальных исследований. Депутаты Госдумы намерены провести дискуссию с профсоюзами и работодателями для того, чтобы подготовить соответствующие законопроекты.

Видео: Медведев назвал условия перехода на четырехдневку