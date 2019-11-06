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Борющийся с опухолью мозга Корчевников резко похудел

09:50
  • среда
  • 06 ноября 2019

Телеведущего заметили в Израиле

Борис Корчевников улетел в Израиль. О поездке телеведущий рассказал поклонникам, опубликовав фото в Instagram.
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На снимке Борис стоит на вершине Елеонской горы в Иерусалиме. С высоты открывается шикарный вид на старинный город. Телеведущий одет в голубую приталенную рубашку. Несколько верхних пуговиц расстегнуты, рукава закатаны, это придало Корчевникову расслабленный вид.

Голубой цвет рубашки очень идет телеведущему. На снимке он выглядит отдохнувшим и заметно похудевшим. Отечность, которая ранее беспокоила поклонников Бориса, спала. 37-летний Корчевников преобразился на глазах.

Народ пришел в восторг от резкого похудения своего любимца. "Какой стройный мальчик! А говорили, что пополнел. Всего светлого светлому человеку. Очень милый. Мы любим вас", "Борис, хорошо выглядите. Только диетой не увлекайтесь. Сейчас вы в норме. Главное теперь держать этот вес и не поправляться!" "По лицу видно, что поездка на Святую Землю, Вам на пользу. Вы какой-то отдохнувший, хотя и весь полностью в работе", - написали в комментариях под фото поклонники Корчевникова.

Отметим, что не так давно телеведущий признался, что четыре года назад ему удалили доброкачественную опухоль. Был задет слуховой нерв. Однако Борис быстро пошел на поправку и вернулся к работе.

С тех пор поклонников не перестает беспокоить состояние здоровья Корчевникова. В последнее время он то набирает вес, то худеет. С его лица не спадает отечность. Возникли предположения, что давняя болезнь снова дала о себе знать.

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