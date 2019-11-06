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В "Шереметьево" экстренно сел летевший в Доминикану самолет

10:08
  • среда
  • 06 ноября 2019

На борту находились 488 человек

Самолет Boeing 777 компании Royal Flight, выполняющий рейс Москва-Пунта-Кана (Доминикана), совершил экстренную посадку в столичном аэропорту "Шереметьево".

У лайнера возникли неполадки с одним из двигателей. По данным источника РИА Новости, в кабине пилотов сработал датчик давления масла, и экипаж принял решение идти на посадку. Boeing пробыл в воздухе около часа.

Посадка прошла успешно, на борту находились 488 человек - никто не пострадал. Пассажиры вылетят в Пунта-Кану вечерним рейсом. На данный момент, специалисты устраняют неполадки в самолете.

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