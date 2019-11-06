На человечество надвигаются "неописуемые страдания"

Ученые призвали действовать немедленно

Свыше 11 тысяч ученых по всему миру подписали документ, предсказывающий человечеству "неописуемые страдания" от выбросов углекислого газа.

Ученые забили тревогу после изучения информации, которую удалось собрать за последние 40 лет. Специалисты проанализировали рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, количество выбросов углекислого газа и так далее. В итоге они обнаружили, что мир стоит на пороге чрезвычайной экологической ситуации.

Сотрудник Университета Сиднея Томас Ньюсом заявил, что климатические изменения протекают быстрее, чем ожидали ученые. Если не предпринять немедленных шагов по улучшению ситуации, наши потомки столкнутся с "неописуемыми страданиями".

Как пишет РИА Новости, авторы документа предложили свой сценарий первоочередных действий. Чтобы спасти человечество от экологической катастрофы, следует прекратить массовую вырубку лесов, сократить потребление животной пищи и заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии. Кроме того, странам необходимо перестать гнаться за ростом ВВП и материальным благосостоянием граждан.