ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На человечество надвигаются "неописуемые страдания"

10:20
  • среда
  • 06 ноября 2019

Ученые призвали действовать немедленно

Свыше 11 тысяч ученых по всему миру подписали документ, предсказывающий человечеству "неописуемые страдания" от выбросов углекислого газа.
Глобальное потепление обернется катастрофой для России

Ученые забили тревогу после изучения информации, которую удалось собрать за последние 40 лет. Специалисты проанализировали рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов, количество выбросов углекислого газа и так далее. В итоге они обнаружили, что мир стоит на пороге чрезвычайной экологической ситуации. 

Сотрудник Университета Сиднея Томас Ньюсом заявил, что климатические изменения протекают быстрее, чем ожидали ученые. Если не предпринять немедленных шагов по улучшению ситуации, наши потомки столкнутся с "неописуемыми страданиями". 

Как пишет РИА Новости, авторы документа предложили свой сценарий первоочередных действий. Чтобы спасти человечество от экологической катастрофы, следует прекратить массовую вырубку лесов, сократить потребление животной пищи и заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии. Кроме того, странам необходимо перестать гнаться за ростом ВВП и материальным благосостоянием граждан. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Дымящие трубы
Дымящие трубы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.