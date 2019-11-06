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Зеленский назначил своим советником влиятельного иностранца

10:32
  • среда
  • 06 ноября 2019

Он родом из США

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака, руководителя украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне.

Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Мак - гражданин США украинского происхождения. Имеет свидетельство адвоката в Украине и США, специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, пишет "Газета.Ru".

В 2010 году был признан одним из наиболее влиятельных иностранцев на Украине. Владеет тремя языками: украинским, английским и русским.

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