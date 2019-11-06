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"Я влюблен": похорошевший сын Яковлевой прилюдно оголился

10:39
  • среда
  • 06 ноября 2019

Денис может похвастаться шикарными мышцами

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных, который шокирует общественность нестандартным внешним видом, преобразился. 26-летний мужчина заметно подкачался.
"Смотреть страшно!" Появилось фото сына Яковлевой без жутких шрамов и тату

Денис поделился свежей фотографией в соцсети. На снимке Шальных задрал футболку, оголив пресс. Судя по фото, молодой человек много времени проводит в спортзале. Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами.

Его прессу многие позавидовали бы. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело сына актрисы Яковлевой, стали смотреться очень органично.

"Скоро мне 27. Я влюблен и мне не хочется п******", - подписал Шальных фото.

 

Напомним, Денис обладает нестандартной внешностью: он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов. Многочисленные наколки единственный наследник Елены Яковлевой делал в юности, выражая социальный протест.

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