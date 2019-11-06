ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото обнаженной 44-летней Анджелины Джоли слили в Сеть

11:04
  • среда
  • 06 ноября 2019

Фанаты не скупятся на комплименты

Голливудская актриса Анджелина Джоли сфотографировалась обнаженной для нового номера журнала Harper’s Bazaar, который появится в продаже в декабре.
Питт и Джоли треплют друг другу нервы из-за денег

На опубликованных в Сети снимках 44-летняя звезда позирует либо полностью голой, либо в купальнике. Ее тело прикрывает полупрозрачная вуаль, похожая на свадебную фату. Джоли прикрывает грудь руками. Ее волосы гладко причесаны, отчего кажется, будто актриса носит мужскую стрижку. 

Еще на одном снимке для Harper’s Bazaar Анджелина Джоли облачилась в эротичный сетчатый костюм. Она оперлась о спинку стула и, глядя в камеру, сделала губы "бантиком", словно клоун. 

Автором снимков стал норвежский фотограф Сельве Сундсбе, работающий в Лондоне. 

- Идеальная, - восторгаются интернет-пользователи, которые с нетерпением ждут новый номер модного журнала. 

- Эта женщина продолжает пленять нас. Я бы хотела иметь хотя бы половину ее воли и чувственности. 

- Настоящая королева. 

- Она же не выходит снова замуж? 

- Слишком красивая, чтобы быть реальной. 

Ранее сообщалось, что Джоли эвакуировали со съемочной площадки на Канарских островах, где обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Инцидент вызвал настоящую панику. 

Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.