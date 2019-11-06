Фото обнаженной 44-летней Анджелины Джоли слили в Сеть

Фанаты не скупятся на комплименты

Голливудская актриса Анджелина Джоли сфотографировалась обнаженной для нового номера журнала Harper’s Bazaar, который появится в продаже в декабре.

На опубликованных в Сети снимках 44-летняя звезда позирует либо полностью голой, либо в купальнике. Ее тело прикрывает полупрозрачная вуаль, похожая на свадебную фату. Джоли прикрывает грудь руками. Ее волосы гладко причесаны, отчего кажется, будто актриса носит мужскую стрижку.

Еще на одном снимке для Harper’s Bazaar Анджелина Джоли облачилась в эротичный сетчатый костюм. Она оперлась о спинку стула и, глядя в камеру, сделала губы "бантиком", словно клоун.

Автором снимков стал норвежский фотограф Сельве Сундсбе, работающий в Лондоне.

- Идеальная, - восторгаются интернет-пользователи, которые с нетерпением ждут новый номер модного журнала.

- Эта женщина продолжает пленять нас. Я бы хотела иметь хотя бы половину ее воли и чувственности.

- Настоящая королева.

- Она же не выходит снова замуж?

- Слишком красивая, чтобы быть реальной.

Ранее сообщалось, что Джоли эвакуировали со съемочной площадки на Канарских островах, где обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Инцидент вызвал настоящую панику.