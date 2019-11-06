Лавров назвал цель нападок на российских журналистов за рубежом

Ряд стран пытается сократить пространство русского языка в мире

Прямое ущемление прав российских медиа в ряде стран стало частью кампании, цель которой - искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире. Об этом заявил Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Глава нашего МИД выступил на открытии конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов". Она проходит в столице - под эгидой ОБСЕ. Участие в дискуссиях принимают более двухсот представителей федеральных министерств и ведомств, госучреждений, российского и иностранного журналистского сообщества. В ходе выступления Сергей Лавров поблагодарил представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира за помощь Кириллу Вышинскому, которого украинские власти арестовали за исполнение прямых журналистских обязанностей.

По словам Лаврова, нарушение прав сотрудников СМИ, дискриминация медийных ресурсов становятся всё более распространённым явлением. Яркий пример - ситуация на Украине.

"Во многих странах нагнетается атмосфера враждебности и недоверия, а их представители за рубежом сталкиваются с многочисленными препонами при осуществлении профессиональной деятельности. От отказов в получении пресс-карт и аккредитации до депортации и даже арестов. Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор остаются нерасследованными совершённые в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна. На Украине заблокировано 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уже о запрете сотен книг и фильмов на русском языке", - заявил Лавров.

