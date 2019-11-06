ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров назвал цель нападок на российских журналистов за рубежом

11:49
  • среда
  • 06 ноября 2019

Ряд стран пытается сократить пространство русского языка в мире

Прямое ущемление прав российских медиа в ряде стран стало частью кампании, цель которой - искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире. Об этом заявил Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Глава нашего МИД выступил на открытии конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов". Она проходит в столице - под эгидой ОБСЕ. Участие в дискуссиях принимают более двухсот представителей федеральных министерств и ведомств, госучреждений, российского и иностранного журналистского сообщества. В ходе выступления Сергей Лавров поблагодарил представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира за помощь Кириллу Вышинскому, которого украинские власти арестовали за исполнение прямых журналистских обязанностей.

По словам Лаврова, нарушение прав сотрудников СМИ, дискриминация медийных ресурсов становятся всё более распространённым явлением. Яркий пример - ситуация на Украине.

"Во многих странах нагнетается атмосфера враждебности и недоверия, а их представители за рубежом сталкиваются с многочисленными препонами при осуществлении профессиональной деятельности. От отказов в получении пресс-карт и аккредитации до депортации и даже арестов. Отдельно упомяну ситуацию на Украине, где до сих пор остаются нерасследованными совершённые в 2014 году убийства журналистов Андрея Стенина, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна. На Украине заблокировано 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уже о запрете сотен книг и фильмов на русском языке", - заявил Лавров.
 

Главное сегодня
Глава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.