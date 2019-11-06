В Вашингтоне подтвердили неприязнь Трампа к Украине

Президента США буквально заставили поладить с Киевом

В США опубликованы новые стенограммы показаний свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа. На этот раз оппоненты президента рассекретили расшифровки допросов американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера. Однако интерпретация их слов у демократов и республиканцев кардинально расходится.

Демократы в лучших традициях популярных сериалов, где принято обрывать повествование на самом интересном месте, продолжают свою тактику с поочередным рассекречиванием допросов чиновников. Уверенно тычут пальцем на Дональда Трампа и призывают к импичменту. Всплывают новые подробности так называемого "украинского дела". Очередные расшифровки полностью противоречат заявлениям главы Белого дома. Оказывается, Трамп был, как минимум, в курсе ультиматума в отношении помощи Украине. И делал все исключительно ради собственной выгоды - так, по крайне мере, заявляет посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

"Я сказал тогда, что США, скорее всего, не возобновят предоставление помощи, пока Украина не выступит с антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель. Для всех нас было ясно, что ключевой фигурой, которая повлияла на перемены в отношении президента к Украине, был господин Джулиани" , - заявил Сондленд.

Тот самый Руди Джулиани тоже вызван на допрос в Конгресс. Та самая крупная рыба, поймав которую, демократы смогут отпраздновать победу на год раньше срока. Белый дом успел оперативно прокомментировать: показания лишены всякого смысла. Сондерленду вторит бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер. Из фрагментов его допроса следует, что многочисленные советники Трампа пытались повлиять на упертого президента и буквально уговаривали его поладить с Украиной. А вот глава Белого дома, как следует из показаний, не хотел тратить на них время. Удивительно, что в этом деле дотошные демократы до сих пор не нарыли пресловутый русский след. Агентство Bloomberg, к примеру, запугивать американцев "рашн хакерс" решило заранее.

"По словам сотрудников разведки и исследователей в области безопасности, хакеры из России и Северной Кореи уже начали атаковать организации, которые тесно сотрудничают с кандидатами в президенты 2020 года", - говорится в материале издания.

Правда, добавляют, что попыток пока не было. Но, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Дональд Трамп изо всех сил пытается делать вид, что у него все под контролем. Агентство Associated Press, утверждает, что американский президент одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений в Сирии. Это означает, что обещание Трампа вывести из арабской республики войска трещит по швам.

"Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как Трамп неоднократно и обещал", - говорится в сообщении.

Рейтинг президента стремительно летит вниз. По опросам, Дональд Трамп уступает пятерым кандидатам-демократам. Сам глава Белого дома решительно опровергает эти данные. Однако, вдруг, как по заказу, его старший сын становится писателем и выпускает набирающую популярность книгу. В ней он яростно защищает отца, осуждает СМИ и критикует политических противников. Для победы все средства хороши - до выборов остаётся ровно год.

Александра Сергомасова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".