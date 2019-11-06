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В Хорватии освободили заколоченных в ящике нелегалов

11:54
  • среда
  • 06 ноября 2019

Бедолаг перевозили в кузове фургона

Ещё один случай нелегальной перевозки мигрантов в Европу в нечеловеческих условиях. Людей везли заколоченными в фанерном ящике. Фургон с польскими номерами остановили в Хорватии, передает "ТВ Центр".

Полицейские услышали из кузова шум и крики. Возможно, приезжие оказались в ящике против своей воли и намеренно старались привлечь внимание. Внутри находились девять человек, в том числе две женщины и четыре подростка. По их словам, они приехали из Ирана и Ирака.

За рулём был 21-летний гражданин Украины. Он задержан по подозрению в контрабанде.

Несколько недель назад в Великобритании обнаружили контейнер с телами 39 мигрантов. Они погибли при перевозке. А в Греции на днях остановили грузовик с 40 нелегалами. Некоторые из них чуть не задохнулись и были доставлены в больницы.

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Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегалы в ящике
Нелегалы в ящике
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
Нелегальный перевоз мигрантов в Европу
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