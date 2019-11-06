Красная пещера в Крыму: приключение для тех, кому не хватает адреналина

Корреспондент "ТВ Центра" прошел по экстремальному маршруту

Необычному туристическому маршруту по самой длинной в Крыму Красной пещере исполнилось 30 лет. Ежегодно тысячи людей проходят по его открытой части – это примерно 500 метров. А вот остальные 25 километров – приключение для тех, кому не хватает адреналина.

Канатная дорога мгновенно уводит в кромешную темноту. Воздух и вода здесь никогда не прогреваются выше 10 градусов. Спасает только синтепоновый комбинезон и гидрокостюм.

Затопленный тоннель переходит в первый обвальный зал. Здесь среди рухнувших тысячи лет назад валунов всегда хранится запас вещей первой необходимости. Это если уровень воды внезапно поднимется и отрежет путь назад. Есть даже экстренная связь.

"Линия проложена на поверхности. Заканчивается она здесь. То есть мы понимаем, что самое главное, тяжелое психологическое препятствие, где могут быть неприятности – это первый сифон. Здесь мы сообщаем, что все в порядке, мы пошли дальше", - объясняет экскурсовод-инструктор Максим Кашерский.

У Красной пещеры шесть уровней. Перепад высот почти 300 метров. В этом лабиринте нет тропы. Поэтому все время приходится плыть, карабкаться через завалы и ползти сквозь разломы. Только так можно открыть этот фантастический мир.

"Здесь сразу и каменный водопад, и медуза наверху – как не сказать – "сказка"! Так появилось название "галерея сказок". Но это, кстати, только ее предбанник", - говорит Кашерский.

Причудливый водопад нежно-розовых натеков, гирлянды наростов, напоминающие осьминога. Тянущиеся друг к другу острые сталактиты и сталагмиты – словно зубы в пасти подземного чудища. Вулканические кратеры в миниатюре и голубые озера с чистейшей прозрачной водой.

Подземные каньоны сменяют широкие галереи и каменные залы, настолько высокие, что даже не видно потолка. На стенах подземелья растут каменные цветы. Это кораллиты. И конечно в этом дворце всегда звучит музыка. Вместо органа – поющие сталактиты.

Летучие мыши, ложные скорпионы, многоножки – встретить обитателей пещеры сложно. Повезет, если увидишь мокрицу. Проще познакомиться с предыдущими хозяевами – брахиоподами и кораллами.

Эта пещера начала образовываться примерно 5,5 миллионов лет назад. Но в ее недрах содержится информация и о более ранних эпохах. Поражают и водопады. 20-метровый каскад розовых струй и 6- метровый гигант – Бегемот. Главный архитектор этих чудес – подземная река. До сих пор неизвестно, откуда она берет свое начало. Вода вымывает новые шахты и коридоры. Из-за этого пещеру называют "живой".

Пещеру обнаружили в 60-е годы прошлого века. Сейчас она самая длинная в России – почти 25 километров. По последним данным ученых, пещера Слияние может иметь связь с Красной. Если гипотеза подтвердиться, то российский рекордсмен получит еще несколько километров каменных лабиринтов. Если нет, то новый маршрут проложит подземная река. Правда, придется подождать еще каких-нибудь пару тысяч лет. Для пещеры – это лишь мгновение.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.