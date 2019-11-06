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Обходите стороной: в курином рулете нашли золотистый стафилококк

11:12
  • среда
  • 06 ноября 2019

Четыре из семи образцов не прошли проверку "Росконтроля"

Специалисты "Росконтроля" проверили куриный рулет, который продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали семь популярных марок стоимостью от 350 до 760 рублей за килограмм: "ВкусВилл", "Усадьба Горбунова", "Снежана", "Ремит", "Сафа", "Мясницкий ряд" и "Окраина".

Результаты оказались плачевными: четыре образца не прошли проверку на безопасность. Так, в рулетах "ВкусВилл" "Усадьбе Горбунова" и "Сафе" специалисты нашли несоответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Кроме того, в рулете "ВкусВилл" были найдены листерии и несоответствие маркировки продукции, в рулете "Окраина" – золотистый стафилококк.

"Источником золотистого стафилококка в продукции может стать зараженный человек, как с клиническими проявлениями, так и бессимптомный носитель", - предупредили в "Росконтроле".

Остальные бренды - "Снежана", "Мясницкий ряд" и "Ремит" – хоть и не показали безупречных результатов, но могут быть рекомендованы к покупке. В продукции "Мясницкого ряда" присутствует небольшое количество коллагенового белка, а "Снежана" содержит мало мяса, уточняется на сайте "Росконтроля".

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