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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики готовили теракты

11:38
  • среда
  • 06 ноября 2019

По данным спецслужб, нападение совершили боевики ИГ из Афганистана

Ночью 20 боевиков напали на заставу в районе границы Таджикистана и Узбекистана. ЧП произошло в 50 километрах от Душанбе, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в силовых структурах, неизвестные в масках проникли на территорию военной части и завладели "автоматами Калашникова". Боевиков взяли в оцепление. 15 из них уничтожили в ходе перестрелки. Ещё пятеро задержаны. Силовики также понесли потери. Погибли пограничник и сотрудник МВД Таджикистана.

По данным Госкомитета нацбезопасности республики, боевики были членами запрещённой в России группировки "Исламское государство". Захваченные боевики признались, что планировали теракты

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