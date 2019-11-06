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На Украине объявили о смертельной эпидемии

11:48
  • среда
  • 06 ноября 2019

Жители оказались беззащитными перед вирусами-мутантами

На Украину с началом заморозков пришли два штамма смертельного гриппа – мутировавшие вирусы типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2), от которых у местных жителей нет иммунитета.

По данным Минздрава страны, за последнюю неделю октября гриппом и ОРВИ заболело более 155 тысяч украинцев, пишет "Обозреватель". Пики гриппа придутся на конце декабря и начало февраля.

А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2) опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии, которая может привести к летальному исходу. Врачи просят украинцев сделать прививки от этих вирусов, однако важно, чтобы в день вакцинации человек был здоров.

Кроме того, в этом году жители Незалежной начали массово болеть дифтерией. За прошедший месяц был зарегистрирован 21 случай этого заболевания, хотя ранее фиксировали всего по 5-6 случаев в год.

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