"Это ребенок Купера": Леди Гага объявила о беременности

Актер рад снова стать отцом

Отношения актера Брэдли Купера и певицы Леди Гаги не дают покоя поклонникам и журналистам. Появилась информация о том, что артистка носит под сердцем ребенка от бывшего возлюбленного Ирины Шейк.

Издание NW сообщило со ссылкой на свой источник, что в прошлом месяце Леди Гаги порвала со звукооператором Дэном Хортоном. Их непродолжительный роман якобы закончился после того, как Дэн узнал о беременности певицы.

Со слов анонима, Хортона взбесила новость об интересном положении его любовницы, "поскольку он сразу предположил, что это ребенок от Брэдли". "Дэн понимал, что Гага никогда не переставала любить Брэдли и что он играл вторую скрипку", - приводит NW слова источника.

По его данным, Брэдли Купер и Леди Гага действительно встречались за спиной звукооператора. Он также заявил, что актера будто бы привела в восторг беременность Гаги. Купер воспитывает двухлетнюю дочь от Шейк, но якобы мечтает о втором ребенке.

Слухи о беременности Леди Гаги раздули до такой степени, что некоторые журналисты и фанаты певицы стали замечать изменения в ее внешнем облике. Кому-то показалось, что у артистки округлился живот, из-за чего она стала двигаться на сцене медленнее и осторожнее.

Между тем официального подтверждения эта информация не имеет. Если верить прессе, то Леди Гага должна родить буквально через считанные месяцы. Однако Гага, судя по ее графику, продолжит активно выступать до конца декабря. К тому же в ее Instagram есть видео и фото, на которых никакого округлившегося животика пока не видно.

Портал Gossip Cop пишет со ссылкой на человека из окружения Гаги, что публикация NW лжива от начала до конца. Певица не встречалась с Купером и не забеременела от него, утверждает источник.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в июне. Причина разрыва держится в секрете. По одной версии, Купер увлекся Леди Гагой, по другой - модель устала ждать от него предложения руки и сердца. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком.

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Видео: Купер и Шейк больше не пара