Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября

Это право они заслужили, став лучшими на смотре-конкурсе по строевой подготовке

Ученики кадетских классов и юнармейцы примут участие в параде на Красной площади 7 ноября. Об этом сообщила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.

По ее словам, 10 парадных расчетов пройдут маршем, это право они заслужили, став лучшими на смотре-конкурсе по строевой подготовке. Еще два парадных расчета московских школьников подготовили "Юнармия" и кадетские казачьи классы.

Кадеты будут маршировать в одном строю с военнослужащими министерства обороны России, воспитанниками Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кавалерийской группа Президентского полка, сводным военным оркестром Московского территориального гарнизона, членами военно-исторических клубов.

"Ребята подошли к подготовке очень ответственно. Они не только оттачивают строевой шаг с учетом брусчатки, но и осваивают приемы владения телом в условиях динамической и статической нагрузки", - рассказала Ярославская агентству "Москва".