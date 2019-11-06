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Кержаков из-за нехватки денег на алименты подал в суд на первую жену

12:23
  • среда
  • 06 ноября 2019

Футболист задолжал 13,5 миллиона рублей

Бывший нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Александр Кержаков подал три иска в суд на первую жену и на судебного пристава из-за того, что не может платить по алиментам.

Футболист намерен не только приостановить выплаты, но и снизить их размер, а также вернуть себе возможность выезжать из страны – сейчас ему это делать запрещено из-за долгов.

В свою очередь Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета Кержакова в Санкт-Петербургском филиале АО "Альфа-банк", пишет агентство "Москва".

О том, что футболист накопил долгов по алиментам, стало известно в феврале. Первой жене Марии Головой спортсмен задолжал 13,5 миллиона рублей. Первый суд Кержаков выиграл, однако Мария намерена оспорить принятое решение.

В июне этого года иск о неуплате алиментов подала вторая супруга футболиста, Милана Тюльпанова.

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