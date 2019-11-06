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"Раздвоение сознания": чем опасна принудительная политкорректность

13:15
  • среда
  • 06 ноября 2019

Люди боятся высказывать свое мнение

В современном мире наблюдается возрастающая морализация политики. Такое мнение в интервью "ТВ Центру" высказал немецкий теоретик медиа и коммуникации Норберт Больц. Это тенденция значительно усложняет пропаганду и реализацию идей реалистической политики в обществе.
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"Есть много табуированных тем, о которых люди хотели бы поговорить, но не могут. И есть много популярных тем, являющихся политически корректными. Все жизненные аспекты сегодня, в том числе вопросы личного характера, регулируются языковым кодом, находятся под запретом. Это ведёт к возрастающему раздвоению сознания человека на то, что мы имеем право сказать вслух, и то, что мы можем произносить только в узком кругу с глазу на глаз", - заявил Больц.

По его мнению, современное общество все быстрее движется в сторону лицемерия, что ясно видно на примере актуальных вопросов. В западном мире это, в первую очередь, коснулось вопросов миграции, климата и даже интимной сферы. Все эти вопросы люди не могут обсуждать свободно из-за "идеологических предписаний". За инакомыслие любого могут записать в лагерь консерваторов, а то и реакционеров.

"Похожие вопросы можно задать в отношении других тем, но сформулировать их следует иначе. Не "что означает то-то и то-то для западного человека, немца, голландца и т.д". Следует спрашивать: "что думает большинство людей об этой теме" и "какова общественная позиция, которую следует занимать в отношении этой темы". Многое из того, что кажется общественной тенденцией, на самом деле насаживается сверху. И это далеко не всегда совпадает с внутренним ощущением людей и их отношением к проблеме", - заключил Норберт Больц.

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