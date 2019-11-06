Умер актер Жигалин из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Он тяжело болел

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет.

Артист ушел из жизни пятого ноября. Долгое время он боролся с серьезной болезнью, в июне ему сделали пересадку почек.

"Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером", - отметили коллеги умершего.

Прощание с Жигалиным пройдет восьмого ноября. Прощание с актером состоится на сцене Дома актера в Самаре, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Виталий Жигалин закончил Воронежский институт культуры, 25 лет своей карьеры отдал службе в Самарском академическом театре драмы. Российскому телезрителю он известен по роли Енейкина в "Улицах разбитых фонарей-15". Также актер играл в "Морских дьяволах", "Ментовских войнах", "Тайнах следствия" и других картинах.