ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актер Жигалин из сериала "Улицы разбитых фонарей"

12:55
  • среда
  • 06 ноября 2019

Он тяжело болел

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет.

Умерла звезда сериала "МУР есть МУР"
Звезда фильма "Брат" умер по дороге на гастроли
Умерла актриса из сериала "Моя прекрасная няня"

Артист ушел из жизни пятого ноября. Долгое время он боролся с серьезной болезнью, в июне ему сделали пересадку почек.

"Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером", - отметили коллеги умершего.

Прощание с Жигалиным пройдет восьмого ноября. Прощание с актером состоится на сцене Дома актера в Самаре, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Виталий Жигалин закончил Воронежский институт культуры, 25 лет своей карьеры отдал службе в Самарском академическом театре драмы. Российскому телезрителю он известен по роли Енейкина в "Улицах разбитых фонарей-15". Также актер играл в "Морских дьяволах", "Ментовских войнах", "Тайнах следствия" и других картинах.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Виталий Жигалин
Виталий Жигалин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.