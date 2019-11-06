ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медики рассказали, кому нельзя есть хурму

13:33
  • среда
  • 06 ноября 2019

Она провоцирует болезни

Врачи предостерегли россиян от неконтролируемого поглощения хурмы, которая появилась на прилавках в ноябре.

Стоит помнить, что хурма достаточно сладкая и поэтому имеет большую калорийность, поэтому тем, кто страдает от сахарного диабета, ее можно только один раз в неделю.

Людям с камнеобразованием в почках хурму есть нельзя, поскольку она обладает мочегонным эффектом, пишет "Вечерняя Москва". Также стоит воздержаться людям с проблемами поджелудочной железы.

Тем не менее, хурма очень полезна для организма - она содержит клетчатку, витамины А, С и В, йод и железо, обладает антибактериальными свойствами, заявила диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль.

Ягода поможет поддержать иммунитет, нервную систему, а организму защищаться от различных инфекций. Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-3 штук в неделю.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Хурма
Хурма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.