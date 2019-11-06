Медики рассказали, кому нельзя есть хурму

Она провоцирует болезни

Врачи предостерегли россиян от неконтролируемого поглощения хурмы, которая появилась на прилавках в ноябре.

Стоит помнить, что хурма достаточно сладкая и поэтому имеет большую калорийность, поэтому тем, кто страдает от сахарного диабета, ее можно только один раз в неделю.

Людям с камнеобразованием в почках хурму есть нельзя, поскольку она обладает мочегонным эффектом, пишет "Вечерняя Москва". Также стоит воздержаться людям с проблемами поджелудочной железы.

Тем не менее, хурма очень полезна для организма - она содержит клетчатку, витамины А, С и В, йод и железо, обладает антибактериальными свойствами, заявила диетолог, фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль.

Ягода поможет поддержать иммунитет, нервную систему, а организму защищаться от различных инфекций. Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-3 штук в неделю.