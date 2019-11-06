Стало известно о тайном браке Цыганова и Снигирь

Их выдало кольцо

Актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились. Такая информация появилась после того, как режиссер Федор Бондарчук заметил на пальце Цыганова обручальное кольцо.

Евгений Цыганов пришел на интервью к Федору Бондарчуку. Пытаясь вытянуть из Цыганова правду о браке, режиссер заявил, что они с ним одеты примерно одинаково и что у них похожие кольца на правой руке.

"У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя - потому что чуть пораньше", - заявил Бондарчук, имея в виду, что он женился позже актера. Цыганов ушел от ответа и пошутил, что для полного сходства им не хватает одной прически.

СМИ предположили, что Цыганов и Снигирь решили официально оформить свои отношения, не привлекая внимания общественности. По-видимому, о свадьбе знали только родственники и друзья пары.

7days пишет, что Цыганов и Снигирь живут вместе около четырех лет. В 2016 году у них родился сын Федор. Актеры не афишируют свою личную жизнь и не показывают ребенка публике.

Напомним, раньше Цыганов жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей.