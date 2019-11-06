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Новые соцобъекты появятся в Дмитровском районе в рамках реновации

13:40
  • среда
  • 06 ноября 2019

Также в районе реконструируют исторические дома

В Дмитровском районе в рамках реализации программы реновации появятся новые образовательные учреждения, музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный. Об этом рассказал начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Северного административного округа ГБУ "ГлавАПУ" Станислав Мягков.

Кроме того, программа реновации поможет сохранить исторические здания, имеющие архитектурную ценность. В настоящее время проект застройки  15, 16, 17, 18-го микрорайонов проходит процедуру публичных слушаний.

 "На территории микрорайонов расположено сразу три исторических дома. В этих сталинках, которые были построены в 1936–1938 годах по индивидуальным проектам, до сих пор остались коммуналками. Мы, как и обещали, сохраним эти архитектурные памятники. Их жители переедут в новые квартиры, а сами здания реконструируют и передадут в общественное пользование", - рассказал Мягков в интервью журналистам районной газеты "Дмитровец".

В одном из них откроется центр социального обеспечения. В двух других могут разместиться объекты культуры, библиотеки, образовательные кружки или клубы по интересам. По словам Мягкова, детские сады и школы, которые появятся здесь по программе реновации, будут посещать почти 1800 детей.

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