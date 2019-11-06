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В Париже экстренно госпитализирована Катрин Денев

13:55
  • среда
  • 06 ноября 2019

76-летняя актриса в тяжелом состоянии

76-летнюю французскую актрису Катрин Денев срочно госпитализировали в одну из парижских больниц.

Врачи не называют диагноз актрисы, но ее состояние оценивается как тяжелое. Газета Le Parisien утверждает, что здоровье Денев требует серьезного обследования. Телеканал BFM TV сообщил, что причиной госпитализации могло стать сильное переутомление.

Катрин Денев (настоящее имя - Катрин Фабьен Дорлеак), символ французского кинематографа, родилась 22 октября 1943 года в Париже. Снялась в таких фильмах как "Танцующая в темноте", "8 женщин", "Шербурские зонтики" и других.

Видео: Катрин Денев отмечает 75-летие

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